أشرف العشرى: مؤتمر الاستجابة الطارئة نتاج التعاون المصرى الأردنى دعمًا لفلسطين

قال الكاتب أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مؤتمر الاستجابة الدولية الطارئة الإنسانية يأتي في إطار التعاون المصري الأردني لمساعدة دولة فلسطين.

الاستجابة الإنسانية

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المؤتمر له أهمية كبيرة في هذا التوقيت الحرج، وكانت لكلمة الرئيس السيسي اليوم الكثير من نقاط القوة، حيث أكد من خلالها أن ما يحدث في غزة حصار مخجل في ظل صمت المنظمات الدولية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

الموقف المصري لمساعدة فلسطين

وأشار إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، خاصة أن الشعب الفلسطيني في حالة حرجة وصعبة للغاية، حيث قام الكيان الصهيوني بتدمير البنية التحتية الفلسطينية بصورة كبيرة.