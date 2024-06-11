محافظ مطروح يناقش مقترح إنشاء عمارة سكنية بأحد الأصول غير المستغلة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة، المقترح الذى أعده جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لإنشاء عمارة سكنية بموقع السينما القديمة بجوار مديرية التموين فى إطار رؤية المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة، بما يعود بالنفع على الصالح العام ومورد اقتصادي للمحافظة.

_عمارة سكنية

أوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن المقترح يشمل إقامة عمارة سكنية على مساحة ٦٥٠م٢ يتكون من دور أرضى يضم ١١ محلا تجاريا، وطابقين مكاتب إدارية، وعدد ٤ طوابق سكنية إجمالى ١٦ وحدة سكنية

_التصميمات المقترحة

وجه محافظ مطروح، دراسة مقترح مكونات العمارة والتصميمات المقترحة بالوحدات السكنية، وبما يتوافق مع الاشتراطات البنائية بالموقع وتقسيم الوحدات السكنية بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإمكانياتها وموقعها المتميز والتسويق الجيد لها.

_إحلال وتجديد كوبري روميل

خلال الاجتماع تمت مناقشة ما تم من إجراءات للإسراع في إنشاء عمارة سكنية بموقع عمر أفندي بشارع الإسكندرية على مساحة ٣٠٠ م٢، قابلة للزيادة تشمل دور أرضي به محلات وطابقين به مكاتب إدارية و٥ طوابق وحدات سكنية وجهود وإجراءات الإسراع في إحلال وتجديد كوبري روميل بعد تعرضه للتهالك كممشى شارع مصر؛ ليضم عددا من المحلات التجارية بعدد ٢٠ محلا؛ ليوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء مطروح، وبما يلائم الموقع السياحى والشكل الحضارى، ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة، مع توسعة المجرى المائي تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة اليخوت الخفيفة، مع دراسة مقترح البدء في تنفيذه عقب انتهاء الإجراءات الفنية اللازمة أو في أول أكتوبر القادم.