الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير تغذية يقدم روشتة للحفاظ على الوزن خلال أيام عيد الأضحى

الدكتور شادي هاني
الدكتور شادي هاني ببرنامج السفيرة عزيزة

كشف الدكتور شادي هاني، خبير التغذية العلاجية، عن رجيم صحي يمكن تطبيقه خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن المناسبات مثل الأعياد تأتي في العام مرة واحدة لا يجب أن نحرم أنفسنا من الطعام بها. 

وأضاف "هاني"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك بعض العادات التي يمكن اتباعها وتسهم في إنقاص الوزن، منها تناول الطعام بصورة أبطأ، حيث يساعد ذلك في نقصان الوزن دون تغير نوعية الطعام.

ونوه أن تناول الطعام في طبق واحد يسهم في تناول كميات أقل من الطعام، الأمر الذي يساعد في عملية انقاص الوزن، وتجنب الشراهة في تناول الأطعمة خاصة الوجبات الدسمة.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية لا بد من تطبيقها وهي تناول طبق السلطة، قائلًا: "نأجل الفتة للآخر بعد طبق السلطة"، مشيرًا إلى ضرورة تناول البروتين بالنسبة المحددة.

السفيرة عزيزة عيد الأضحى الدكتور شادي هاني أيام عيد الأضحى دي ام سي الوجبات الدسمة

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