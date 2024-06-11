رئيس جامعة سوهاج يتابع الانتهاء من مبنى الجراحات التخصصية والمنطقة المحيطة به

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، متابعته لآخر تطورات الانتهاء من مبنى مستشفى الجراحات التخصصية جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، داخل المستشفى الجامعي القديم، وذلك استعدادًا لتشغيله خلال الشهور القليلة القادمة، يصاحبه الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من مسئولي المشروع.

وتفقد الدكتور حسان النعماني خلال متابعته المنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات التخصصية التي سيتم بها تنفيذ حدائق خضراء لدعم البيئة الاستشفائية داخل المستشفى، حيث تم هدم عدد من المباني القديمة المتهالكة في فناء المستشفى الآيلة للسقوط؛ لتوفير تلك المساحة الخضراء وتوسعة الفناء أمام المبني.

وقال النعماني، إنه سيتم تصميم تلك المساحة الخضراء على مساحة ٣٠٠٠ م٢، مؤكدًا أهميتها لما لها من تاثيرات إيجابية على المرضي في تعزيز التعافي والشفاء، وتأثيرات إيجابية أيضًا على الأطباء والعاملين والمترددين على المستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى الجراحات التخصصية بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن ٤٧٥ مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المبنى تم تصميمه علي مساحة ١٤٠٠ متر مربع، ويضم ٧ أدوار متكررة وبطاقة استيعابية ١٥٣ سريرًا، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٥٧ غرفة عناية مركزة، ١٦ غرفة عناية متوسطة، و٤ غرف عزل داخل العناية، ٨ غرف عزل خارج العناية، ٦٤ غرفة إقامة مرضي وكذلك أقسام الطوارئ، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.