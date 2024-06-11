وزيرة البيئة توجه بالتحقيق فى واقعة إلقاء خراف نافقة قرب منطقة شعاب بالبحر الأحمر

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق فى واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار ابونحاس، والتى تقع فى أقصي شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، والتى تم إلقاؤها من إحدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.

كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة التعامل الفورى مع الخراف النافقة التى رصدت عن طريق الدفن الصحى لها لمنع أية أضرار بيئية، مشددة على إجراء تمشيط كامل للمنطقة؛ للتأكد من عدم وجود حالات نفوق أخرى.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للإحاطة بقيام أحد الأفراد بنشر صور الخراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى أحد جروبات (واتس آب) الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد، وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائى لمحمية رأس محمد واستمر المسح حتى آخر ضوء ولم يسفر العثور عن أي خراف نافقة بهذه المنطقة. كما تم التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد تم استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد، وقد تبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.

وواصلت الإدارة العامة لمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، حيث تم رصد خروف نافق في منطقة دهار أبونحاس أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، وخروف آخر في منطقة المجرى الملاحي لجزيرة شدوان.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، أنه جار التخلص الآمن من الخرفان المرصودة، والبحث عن حالات نفوق أخرى والوصول إلى العلامات الدالة علي الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في أذن الماشية؛ للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.