الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار

جريدة الدستور

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري ارتفاع بنحو 5 جنيهات، كما ارتفعت باقي اعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقريرالتالي سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء. 

سعر الذهب اليوم في مصر 

  • سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،537  جنيه، وللشراء 3،560 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 3،242 جنيه، وللشراء 3،263 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: بيع 3،095 جنيه، وللشراء 3،115 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 18: بيع 2،653 جنيه، وللشراء 2،670 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 14: بيع 2،063 جنيه، وللشراء 2،077 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 12: بيع 1،769 جنيه، وللشراء 1،780 جنيه.
  • الاونصة: بيع 110،005 جنيه، وللشراء 110،716 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 24،760 جنيه، وللشراء 24،920 جنيه.
  • الكيلو: بيع 3،537،143 جنيه، وللشراء 3،560،000 جنيه.

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب بالمصنعية 

يختلف سعر الذهب بالمصنعية حسب عيار الذهب، فيبلع سعر المصنعية للذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 14% من سعر جرام الذهب. 

سعر الذهب بالدولار 

وخلال تداولات اليوم الثلاثاء، سجلت عقود الذهب الفورية قرب مستوى 2313 دولار للأوقية. وكذلك، استقرت عقود الذهب الاَجلة وسجلت حوالي 2331 دولار للأوقية.

سجلت عقود الفورية انخفاضا بنسبة 1.59% واستقرت قرب مستوى 29.398 دولارا، بينما انخفضت عقود البلاتين بنسبة 1.29% وسجلت نحو 964.10 دولارا. ولكن، انخفضت عقود البلاديوم بنسبة 1.10% ووصلت إلى نحو 900.53 دولار.

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تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم بالجنيه المصري

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سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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