أفلام عيد الأضحى| غدًا.. عرض خاص لفيلم اللعب مع العيال

يستعد أبطال وصناع الفيلم السينمائي “اللعب مع العيال” الذي يخوض بطولته محمد إمام للاحتفال بالعرض الخاص للعمل مساء غدٍ الأربعاء داخل إحدى سينمات المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

العرض الخاص لفيلم اللعب مع العيال

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلم “اللعب مع العيال” الذي يشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 جميع صناع وأبطال العمل وهم كل من محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، بيومي فؤاد، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

قصة وأحداث فيلم اللعب مع العيال

العمل يتناول قصة كوميدية قام بكتابتها شريف عرفة، ويقدم من خلال “إمام” بشكل كوميدي مختلف، وتدور حول شخص يعاني من أزمات عديدة ويقع في الكثير من المشاكل التي تؤثر على حياته ويسافر إلى إحدى المحافظات النائية للتدريس هناك، لكنه يقابل صعوبات أخرى تجمعه مع باسم سمرة الذي يصبح صديقه في العزلة التي يعيش فيها، وهناك يقابل فتاة أحلامه وتتبدل الأحداث بين الرومانسية والكوميدية.

صور الفيلم في أكثر من محافظة بناءً على اختيار شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة" ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة وأن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو".

بيومي فؤاد، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور.

تأليف وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال محمد إمام السينمائية

وقدم محمد إمام فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.