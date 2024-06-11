الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قمة مصرية أردنية فلسطينية على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني

عُقدت قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

وأكد القادة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وطالب زعماء مصر وفلسطين والأردن بالنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع وفتح المعابر البرية لإيصال المساعدات الإغاثية وانسحاب إسرائيل من مدينة رفح الفلسطينية.

اكسترا نيوز مصر فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي المعابر المساعدات حل الدولتين

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