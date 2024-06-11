مساعد نائب هيئة المجتمعات يتابع الأعمال الجارية لتنفيذ خط المياه النقية بالشروق (صور)

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية للمناطق المضافة بمدينة الشروق، وكان يرافقه محمد عبدالمقصود رئيس جهاز الشروق مشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمنطقة الرابية أحد مناطق الإمتداد المضافة للمدينة.

واستهل كمال بهجات جولته بالإطلاع على الموقف التفنيذى على الطبيعه لخط التغذيه الجارى تنفيذه قطر 710مم ومتابعته تنفيذ غرف كلًا من (الربط – الهواء – الغسيل).

في سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق بأن نسبة تنفيذ الخط وصلت لقرابة 90% والأعمال المتبقيه ترتبط بالغرف حيث إنه بالنسبة لغرفة الربط فقد تم تركيب محبس القفل وجارى بناء غرفة الربط من الخرسانة المسلحة والغرفتين الأخرين فقد تم توريد محبسى الهواء والغسيل وتجهيز القواعد يتبع ذلك إستكمال كامل الخط.

كما وجه بهجات فى ختام الجوله بدفع وتكثيف العمل بالمشروع والإنتهاء منه على الوجه الأمثل، لافتًا إلى رئيس الجهاز إلى حرص الجهاز على إنهاء المشروع قبل المواعيد المحدده للبدء بعد ذلك فى أعمال تمهيد الطرق وشبكات المياه والصرف داخل المجاورات طبقًا للمخطط.

رئيس جهاز الشروق يتفقد كمبوند"دار مصر" ومنطقة الإسكان العائلي

وقام محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولى الجهاز بجوله تفقديه لمتابعة الحاله العامه بكمبوند "دار مصر" ومنطقة الإسكان العائلى متفقدًا المحاور والطرق الداخليه وكذا الحدائق العامة.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق الجولة بالمرور على أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات ورعاية المزروعات والتعامل مع أي مخالفات، مؤكدًا خلال المرور بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

وأكد رئيس الجهاز الجولة على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.