الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف القيادية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف في مديرية الزراعة بالغربية، الديوان العام، مديرية الطب البيطري.

وأكد رحمي أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية «شبرا بلولة»، وهي قلعة زراعة وصناعة الياسمين عن طريق عدد من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها محافظة الغربية الأولوية إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية التي يقوم بها المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون، بحضور العقيد فارس الاشوح المنطقة الشمالية العسكرية، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور، وكلاء وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضية، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، المكتب الفني، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتفقد رحمي القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بمدرسة شبرا بلوبة الابتدائية المشتركة، والتي بدأت فعالياتها يوم الاثنين الماضي وتضم تخصصات (الباطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ومسالك وأسنان وأنف وأذن ونساء وتنظيم أسرة)، إلى جانب الصيدلية ومعمل الدم ومعمل طفيليات.

وأشاد محافظ الغربية، بجهود مديرية الصحة، والتي نجحت في توقيع الكشف الطبي على 625 مريضا في مختلف التخصصات، كما قامت بتنفيذ 10 ندوات تثقيفية مختلفة لأكثر من 305 مواطنين.

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