متحدث "فتح": العالم بأكمله أصبح ينحاز تجاه دولة فلسطين ما عدا أمريكا

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن البشر يمكن أن يتساووا في إنسانيتهم ولكن لا يمكن أن يتم التساوي بين الضحية والجاني.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد متحدث حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه حتى هذه اللحظة لم تتوقف أمريكا عن دعم الكيان الصهيوني، من خلال استخدام الفيتو بل والعمل على استخدام السلاح والطائرات الصهيونية.

وأضاف في حديثه، أن دماء الشعب الفلسطيني تسيل سيلًا دون أن يتحرك الجانب الأمريكي حتى يومنا هذا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية الواحدة القادرة على إجبار إسرائيل بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني.

الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل

وتابع: "يجب أن تتعامل المقاومة الفلسطينية بشيء من المسئولية من أجل حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الكيان الصهيوني".

واستطرد: "العالم كله أصبح ينحاز تجاه دولة فلسطين ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تناصر الاحتلال في الحق والباطل".