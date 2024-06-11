محافظ السويس: إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إنه تقرر إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف صقر، أن جميع المصالح الخدمية والمرافق تضاعف طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مكثف خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.



وعقد المحافظ، اجتماعا لمناقشة استعداد جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام للمحافظة خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد أحمد وزيري، ومساعد مدير الأمن اللواء علاء صابر، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة العيد.

تفاصيل الاجتماع

فى بداية الاجتماع قدم اللواء عبد المجيد صقر التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية وتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأكد المحافظ، على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.



وكلف محافظ السويس، رؤساء الأحياء وجهاز التجميل والحدائق وإدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والمتنزهات خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء.

الشواطئ تستعد لاستقبال الضيوف

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة والممشي وشاليهات بورتوفيق.

حملات على الأسواق

وأكد صقر، على مدير التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بعمل حملات مستمرة داخل الأسواق لانتظام العمل وضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق ومتابعة المخابز.



وأكد المحافظ، على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الإقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.



كما كلف المحافظ رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا على التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لأي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.



وشدد على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية على مدار الساعة لمنع أي تعديات أو مخالفات على الترعة.



ووجه المحافظ، إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمواقف لمنع تكون أي مواقف عشوائية وإزالة أي أشغالات كما شدد على تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى.



وأكد المحافظ، على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال عيد الأضحى والاستجابة والتدخل السريع في أي وقت على مدار اليوم.

حالة طوارئ بالمستشفيات

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر، مدير عام الصحة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق إسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.



وأعطي المحافظ، توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين. بالاضافة الي مراقبة ومرور مستمر على المخابز.



وأكد صقر، على الطب البيطرى بالتعاون مع الأحياء وشرطة المرافق لمنع الذبح فى الشوارع حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة مطالبا المواطنين بالذبح داخل مجزر السويس مؤكدا على أن الذبح مجانى للأفراد بجميع مجازر المحافظة.



كما أكد المحافظ، على مدير مديرية الأوقاف بإعداد الساحات والمساجد بشكل لائق ومبهج لإقامة صلاة العيد وأيضا التأكيد على تواجد الأئمة.



وشدد المحافظ، على مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الإنارة العامة بمتابعة الإنارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.



وأكد المحافظ، على مدير إدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخرى وعمل تقرير مصور على مستوى الأحياء خلال إجازة العيد.