عيد الأضحى.. نصائح صحية للاحتفال الآمن

يتميز عيد الأضحى بأداء الأضحية، والتي تتم عن طريق ذبح الأغنام والماشية، وتعد وجبة اللحوم عادة دينية عرفية خلال أيام عيد الأضحى يفضلها الكثيرين، وغيرها من الوجبات الدسمة. ولكن ماذا عن السعرات الحرارية والدهون التي ستستهلكها نتيجة تناول كل هذه الأطعمة؟.

تستعرض "الدستور" بعض الإرشادات الصحية الحيوية حتى تتمكن من الاستمتاع بتناول اللحوم دون القلق على صحتك.

احذر مما يلي خلال عيد الأضحى

تناول كميات أقل من الأطعمة المقلية، مثل لحم الضأن المقلي والكبد المقلي والكباب المقلي، وبدلًا من ذلك اختر البدائل المخبوزة أو المشوية.

تجنب المرق السميك والكريمي والدهني، وبدلًا من ذلك، قم باختيار تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزيت ولا تحتوي على الكريمة الطازجة أو الكاجو أو جوز الهند أو السمن.

ابدأ بوجبة إفطار صحية ومغذية

إضافة الخضار مع اللحم يساعد في الهضم السليم وامتصاص الدهون، ويمكن أن يكون على شكل سلطة (بدون صلصة كريمية)، أو خضار سوتيه أو مشوية.

تناول عدة وجبات معتدلة، بدلًا من تناول وليمة.

الفواكه هي أفضل أصدقائك، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف، مما يعني أنها ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

جميعنا نعشق الحلويات ولكن الاعتدال أمر حيوي؛ لا تفرط في تناول الطعام وحاول اختيار بعض البدائل الصحية.

تناول اللحوم بطريقة صحية