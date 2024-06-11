"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى وموعد الامتحان فى 3 مسابقات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

مسابقات شغل وظائف

كان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق؛ لتعيين عدد(96) مهندسًا في تخصصات مختلفة، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

كما أعلن الجهاز أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري، لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

كما أعلن أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي؛ لتعيين عدد (6) في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.

موعد الامتحان الإلكترونى

تجري كل تلك المسابقات وغيرها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتجري مسابقات المحامين وفقا للقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ويهيب الجهاز بالمقبولين مبدئيا بدخول الامتحان بالالتزام بكافة التعليمات المقررة من إحضار أصول المستندات المرفوعة على المنظومة اثناء التقديم للإطلاع.. والحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين على الأقل، علما بأنه لن يسمح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر، فى مقر مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، حيث يخضع المتقدمون لمجموعة من الأسئلة فى مختلف التخصصات لقياس قدراتهم ومهاراتهم؛ استعدادًا لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها كل تبعًا لنتيجته النهائية فى الامتحان الإلكترونى.