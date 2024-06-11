الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفا: عمال الطوارئ انتشلوا 3 جثث بعد غارة إسرائيلية استهدفت غرب رفح

رفح
رفح

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عمال الطوارئ انتشلوا ثلاث جثث بعد غارة إسرائيلية في وقت سابق على مخيم تل السلطان للاجئين غرب مدينة رفح.

دفن جميع مقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 

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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 من قواته أحدهم قائد وحدة من لواء "غيفعاتى" فى رفح


ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع مقاتلي الجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعة الذين قتلوا في غزة يوم الاثنين يتم دفنهم اليوم. 

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يبلغ إجمالي خسائر إسرائيل خلال العملية البرية في قطاع غزة 298. 

وأفاد الجيش أن 3786 جنديًا أصيبوا خلال الحرب.
وبشأن المحادثات حول الهدنة، أن "المحادثات مستمرة" ولكن لا يوجد "رد رسمي" على خطة وقف إطلاق النار التي تدعمها الأمم المتحدة من حماس أو إسرائيل ولم يتلق الوسطاء القطريون والمصريون ردودا رسمية من حماس أو إسرائيل بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة، على الرغم من الاستعداد الواضح من الجانبين للقبول بالاتفاق.

وقال مسئول مطلع على المحادثات لرويترز اليوم الثلاثاء إن المحادثات مستمرة بين الوسطاء وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة. 

وقال مسئول إسرائيلي في وقت سابق، إن الاقتراح الذي تدعمه الأمم المتحدة سيحقق أهدافها الحربية. 

حماس تقبل قرار وقف إطلاق النار 

قال سامي أبوزهري المسئول الكبير في حماس لـ"رويترز"، إن حماس تقبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ومستعدة للتفاوض بشأن التفاصيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بيان الدعم لقرار الأمم المتحدة الذي يدعم الاقتراح هو "علامة أمل"، لكن تلك الكلمة الصادرة عن قيادة الحركة الفلسطينية في غزة هي ما يهم.

ربما لا يزال بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في إقناع حكومته بقبول أي صفقة- فقد قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالفعل إنه سيعارض أي صفقة، واصفًا إياها بـ"الانتحار الجماعي"، وقال إن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين سيؤدي إلى قتل اليهود.

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