مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يُتابع أعمال تنفيذ خط المياه النقية المغذية لـ"الرابية" بالشروق

تفقد المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، برفقة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز الشروق، مشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمنطقة الرابيه أحد مناطق الامتداد المضافة للمدينة.

واستهل المهندس كمال بهجت جولته بالإطلاع على الموقف التفنيذى على الطبيعة لخط التغذية الجارى تنفيذه قطر 710مم ومتابعته تنفيذ غرف كلًا من (الربط – الهواء – الغسيل)

وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة تنفيذ الخط وصلت إلى ما يقرب من 90% والأعمال المتبقية ترتبط بالغرف حيث إنه بالنسبة لغرفة الربط فقد تم تركيب محبس القفل وجارى بناء غرفة الربط من الخرسانه المسلحة والغرفتين الأخرين فقد تم توريد محبسى الهواء والغسيل وتجهيز القواعد يتبع ذلك استكمال كامل الخط.

كما وجه المهندس كمال بهجت فى ختام الجولة، بدفع وتكثيف العمل بالمشروع والانتهاء منه على الوجه الأمثل، لافتًا إلى حرص الجهاز على إنهاء المشروع قبل المواعيد المحددة للبدء بعد ذلك فى أعمال تمهيد الطرق وشبكات المياه والصرف داخل المجاورات طبقًا للمخطط.

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