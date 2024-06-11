احتفالًا باليوم العالمى للبيئة.. «مستقبل وطن» ينفذ «نهر النيل حياة» بالجيزة

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة مبادرة "نهر النيل حياة" التي تستهدف تنظيف مياه النيل بأقسام ومراكز الجيزة وتجميع أكبر قدر من المخلفات، والعمل على إعادة تدويرها من خلال دعم المشروعات الصغيرة القائمة على إعادة تدوير المخلفات بما يضمن استمرارية تلك المشروعات، والمحافظة على جعل النيل أنظف وأكثر أمانًا.

شارك في تنفيذ المبادرة أمانات العمل الجماهيري والبيئة والتنظيم والإعلام بالمحافظة، فضلًا عن أمانات الحزب بالعجوزة والشيخ زايد وبولاق الدكرور والهرم وقسم الجيزة، بحضور عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة وعبدالوهاب خليل أمين التنظيم وخالد سالم أمين مساعد الحزب بالمحافظة وهند رشاد أمينة الإعلام والدكتور هبة أبورمود أمينة شئون البيئة، وسهير القاضي وأحمد عطا الله ومراد أبوالدهب أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

انطلقت المبادرة بمحاضرة توعوية لشباب الحزب بأهمية الحفاظ على نهر النيل وكيفية تنفيذ المبادرة ومدى الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات وبعدها انطلق شباب الحزب بالقوارب والمعدات اللازمة، وقاموا بجمع كميات كبيرة من المخلفات على طول نهر النيل بالجيزة، قبل توريدها لعدد من المصانع المتخصصة في مجالات إعادة تدوير المخلفات تعظيمًا للاستفادة منها باعتبارها ثروة مهدرة والأهم من ذلك الحفاظ على نهر النيل الذي تحدث عنه المؤرخ الانجليزي هيرودوت قائلًا: "مصر هبة النيل"، وهو ما يجعلنا أمام تحدي الحفاظ على ما وهبنا الله إياه من مُقدرات.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المجتمع والمواطنين في مختلف المجالات.