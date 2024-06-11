اتحاد الجامعات يكرم أقدم موظفيه.. وصورة تذكارية للمجلس الجديد مع العاملين

اجتمع دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأعضاء المجلس مع العاملين بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات من أجل تعريفهم بمجلس الادارة الجديد للاتحاد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالكامل، كما تواجد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والذي دارت بينه وبين الوزيران والدكتور مصطفى بيومي حوار جانبي على هامش الاجتماع حول ضرورة الاستعانة بالمنشآت الرياضية لجامعة القاهرة في انشطة الاتحاد.

وحرص مجلس ادارة الاتحاد على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالاتحاد، كما قام وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بتكريم رأفت نور الدين مدير الأرشيف السابق وأقدم موظف بالاتحاد بعد خدمة استمرّت 24 سنة.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الرياضي للجامعات

ويتكون مجلس الادارة الجديد للاتحاد الرياضي المصري للجامعات من دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عضواً، ودكتور مصطفى بيومي نائباً للرئيس، ودكتور أحمد كامل سكرتير عام، ولواء عمرو علام أميناً للصندوق، والأعضاء هم كلا من دكتور مصطفى رفعت، ودكتور عبد الوهاب عزت ودكتور ماهر مصباح، ودكتور احمد رجب، وممدوح سيد احمد، ودكتور أشرف مرعي، ودكتور احمد عابدين، ودكتور محمود وجيه، ودكتور حمدي نور الدين، والاعلامي احمد شوبير، ودكتورة نيفين زيدان، ودكتور محمد عبد الشكور، ودكتور أشرف البجرمي ممثل الجهة الإدارية.

وزير الرياضة يشهد انطلاق مشروع تأهيل مدربي المنتخبات الوطنية

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم وبحضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انطلاق المشروع القومي لصقل وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches والذي يقام بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذى وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة .