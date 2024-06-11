يورو صنعت أسطورة 3| رونالدو والتوهج الأول مع البرتغال في 2004

تنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا رسميًا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.

وفي 16 نسخة ماضية، شهدت البطولة بزوغ اسم جديدة في الكرة العالمية والأوروبية، سطع بعدها اسمه وكانت محطة انطلاقه في مسيرته.

“الدستور” في سلسلة تقرير “يورو صنعت أسطورة” تواصل الحديث عن لاعبين لمع نجمهم في بطولات اليورو.

وخصصنا الحلقة الثالثة للحديث عن كريستيانو رونالدو قائد وأسطورة منتخب البرتغال.

يورو صنعت أسطورة 1.. بزوغ نجم لوكا مودريتش في نسخة 2008

يورو صنعت أسطورة 2.. نيدفيد وبطولة 96

يورو 2004 وبداية توهج رونالدو مع البرتغال

في أمتع وأفضل نسخها، دخلت البرتغال مستضيفة البطولة، تبحث عن لقبها الأول وسط كوكبة من النجوم ضمنهم كريستيانو رونالدو الفتى الذي يبدأ للتو مسيرته الكروية.

وقتها، رونالدو كان قد انتقل لمانشستر يونايتد ولعب موسم معه ثم بدأت تظهر علامات بزوغ نجم حقيقي في كرة القدم، بينما كان اليورو هو البطولة الأولى له مع البرتغال.

استدعي رونالدو للقائمة المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2004 المقامة في بلاده البرتغال، وكان قبلها بعام شارك في أول لقاء له.

تمكن رونالدو من حجز اسمه في تشكيل البرتغال الأساسي وسط كوكبة من النجوم على رأسهم لويس فيجو، روي كوستا وباوليتا.

سجل رونالدو هدفه الدولي الأول في مسيرته في المباراة الافتتاحية ضد منتخب اليونان وسجل مرة أخرى في مباراة نصف النهائي أمام هولندا.

واختير كريستيانو ضمن فريق البطولة، بعدما ساهم بصناعة هدفين وتسجيل مثلهما.