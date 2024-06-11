الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والبنوك

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، والذي يوافق هذا العام يوم 16 يونيو، وتختلف إجازة عيد الأضحى من قطاع لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي متى تنتهي إجازة العيد. 

إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص

يبدأ عيد الأضحى المبارك يوم 16 يونيه 2024 والذي يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويستمر شرعيًا 4 أيام، بينما تختلف إجازة عيد الأضحى 2024 التي حددتها مصر للموظفين حيث يستمر 5 أيام تبدأ من يوم السبت 15 يونيو وحتى يوم الخميس 20 يونيو على أن يعود الموظفين في القطاع العام للعمل يوم 23 يونيو 2024. 

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قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2024

صدر اليوم قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2024 للعاملين في القطاع الخاص، وجاء القرار كالتالي: « من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024، إجازة بأجر كامل، ويومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو، إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل، كما أكد البيان أيضًا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ».

إجازة العيد الكبير في البنوك 

صدر اليوم قرار البنك المركزي المصري عن إجازة العيد الكبير حيث قرر تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر اعتبارًا من يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى الخميس 20 يونيو 2024، كإجازة البنوك الرسمية على أن يُستأنف العمل يوم  الأحد 23 يونيو 2024.

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باقي كام يوم على عيد الأضحى 2024

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تعطيل العمل بالبنوك والبورصة من 16 لـ20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى

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