الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل عادات الأكل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة في عيد الأضحي

طلاب الثانوية - صورة
طلاب الثانوية - صورة تعبيرية

تحدث تغيرات في نمط الحياة خلال الأعياد مع زيادة التجمعات العائلية والزيارات ومشاركة الأفراد في الطقوس الدينية والصلوات، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على حياة الطلاب. 

 

لذلك سنقدم لك النصائح في هذا الشأن:

 

نصائح للحفاظ على صحة الطالب بعد العيد

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في إعداد الطالب لعودة صحية ونشطة إلى الامتحانات بعد عيد الأضحى المبارك.

 

تنظيم أنماط النوم

تؤثر الأعياد على مواعيد النوم، حيث يستيقظ معظم الناس في أوقات مختلفة من الليل والنهار أيضًا، مما يؤثر على نوعية وكمية ساعات النوم، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هناك ولائم وتجمعات في وقت متأخر من الليل خلال العيد، مما يتطلب من الطلاب البقاء مستيقظين لفترات طويلة.

 

وبما أن قلة النوم تؤثر بشكل كبير وسلبي على صحة الناس عمومًا، فإن تنظيم جدول نوم الطالب وضمان حصوله على ساعات كافية من النوم يعد من النصائح الأساسية لعودة صحية بعد العيد.

 

حاول أن تضع روتينًا يوميًا للذهاب إلى النوم مبكرًا لتستيقظ مبكرًا بالطاقة والحيوية.

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تعديل عادات الأكل

لتجنب الضغط على الجهاز الهضمي وضمان بقاء الطلاب نشيطين طوال اليوم، اتبع عادات الأكل التالية بعد العيد

زيادة تناول الطعام تدريجيًا ليسمح للجسم بالتأقلم مع نمط الهضم الجديد، وذلك من خلال تناول خمس وجبات صغيرة الحجم.

الحرص على أن تحتوي الوجبات على البروتينات والخضر الورقية والخضروات الطازجة والكربوهيدرات الجيدة لتعويض الفيتامينات والمعادن المفقودة.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون، لأنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

تأكد من تناول وجبة الإفطار في الصباح.

تأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف.

حافظ على الاستمرارية في تناول الفواكه المجففة مثل التمر والتين، فهي مصادر ممتازة للحديد والألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة.

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