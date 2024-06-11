الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيمان عزالدين عن تعادل المنتخب: "مو صلاح يا مفرحنا يا جابر بخاطرنا"

برنامج الستات ما
برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

وجهت الإعلامية إيمان عزالدين، الشكر للاعبي المنتخب المصري، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو، أمس، بهدف لكل منهما، حيث استطاع تأمين الصدارة في المجموعة، واقتراب حلم الوصول لكأس العالم.

وأضافت "عزالدين"، خلال تقديم حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المنتخب المصري قدم أداء متميزًا، ونجح نجمنا المصري محمد صلاح في إحراز هدف التعادل، وتأمين الصدارة.

وتابعت: "منتظرين من المنتخب أن يواصل النجاح والنتائج الطيبة في التصفيات من اجل تحقيق حلم الجماهير المصرية بالصعود لكأس العالم 2026".

وأشادت بأداء النجم محمد صلاح قائلة: "طبعًا مو صلاح يا مفرحنا يا جابر بخاطرنا"، مطالبة بضرورة التوقف عن الهجوم على الكابتن حسام حسن والجهاز الفني.

إيمان عز الدين الستات ما يعرفوش يكدبوا منتخب غينيا بيساو سي بي سي مو صلاح

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