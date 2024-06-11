نائب: رسائل السيسي في مؤتمر الاستجابة لغزة كاشفة لواقع مرير

أشاد طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ بالرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، مؤكدًا أنها كاشفة لواقع مرير وجاءت في إطار الدور الوطنى الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 برفض الاحتلال ورفض الانتقام والترويع ورفض استخدام التجويع كسلاح ضد مدنيين عزل مع السماح بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، بأن الضمير الإنساني شيع إلى مثواه الأخير، وأن كلمات الرئيس وضّحت بأن أفعال إسرائيل وحصار غزة هو وضع مخجل للضمير الإنساني، وهو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين من قبل دول العالم في الصمت الفاضح على جرائم آلة الاحتلال التي تحصد الأرواح.

لفت عضو الشيوخ إلى أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة هو نداء اخير للانسانية التى تغط في سبات ونوم عميق، عن هجمات بربريه وعنصرية لم يشهدها العالم حتى في عصور الظلام والصراعات والنزاعات التاريخيه الكبري.

وتابع بأن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكافة السبل والطرق الإنسانية والتفاوضية حتي يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة منذ قرابة قرن من الزمان.

في السياق، ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة وتستضيفه الأردن بالبحر الميت ويهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال أبو العطا، في بيان الثلاثاء، إن كلمة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة جاءت وفقًا للتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب في غزة على المستويين الميداني والسياسي، موضحًا بأن رسائل الرئيس السيسي في المؤتمر أكدت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى كيفية إدارة الملف وفقًا للمحددات المصرية كوقف إطلاق النار وحل الدولتين، وإدخال المساعدات بصفة مستدامة ورفض تهجير الفلسطينيين.