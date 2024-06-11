محافظ الوادي الجديد يُكرّم "الأمهات المثاليات" بالديوان العام والوحدات المحلية

كرم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الأمهات المثاليات الفائزات بالمسابقة التي نظّمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة للعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد، اليوم الثلاثاء، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدّم المحافظ التهنئة للأمهات المثاليات وأسرهن مُثمنًا ما قدّمن من عطاء وتضحية سعيًا لإخراج أجيال صالحة تكون نواة لمجتمع صالح.

كما تم تكريم مركز المعلومات بالمحافظة للحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توثيق المشروعات القومية 2023، والمركز الخامس في محور أفضل مراكز المعلومات/ إدارات التحول الرقمي، وذلك بمسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، متمنيًا مواصلة العطاء ودوام الازدهار والتقدم.

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيثُ استهل المحافظ بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجيًا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير والسلام، كما وجّه الشكر للجهد المبذول لتوفير مناخ ملائم للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة مؤكدًا على المتابعة اللحظية ومراجعة الإجراءات الأمنية وتفعيل غرفة العمليات حتى انتهاء فترة الامتحانات.

رفع درجة الاستعداد للعيد

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية والوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق والمخابز لضمان توافر السلع المختلفة واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع معدلات الطلب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجّه الزملوط، بتفعيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بالغرف الفرعية المتواجدة بكل مركز، لمتابعة ورصد أي مشكلات تحدث خلال الاحتفالات بالعيد، وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين إن وجدت، ولضمان انتظام عمل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية المختلفة وانتظام عمل المرافق والخدمات الأساسية والسيطرة الفورية على الأعطال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.