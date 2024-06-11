الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال تفقده لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة السويس: استثمار الإجازة الصيفية في تطوير المهارات أمر ضروري

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس خلال لقاءه بالطلاب

 قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إن استغلال الطلبة والطالبات لفترة الإجازة الصيفية في تطوير المهارات، أمر ضروري.

ضرورة استغلال الإجازة الصيفية 

وأشار حنيجل خلال مناقشته لطلبة وطالبات كلية هندسة البترول والتعدين حول خطتهم أثناء الإجازة الصيفية، إلى ضرورة استثمار هذا الوقت في التدريب وتطوير المهارات والقدرات، بالشكل الذي يعود بمردود إيجابي يؤهل الطلاب للمنافسة بقوة في سوق العمل مستقبلا.

وكان رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، قد أجرى اليوم جولة تفقد خلالها سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية هندسة البترول والتعدين في إطار جولاته التفقدية لامتحانات مختلف كليات الجامعة.

واستقبل عميد كلية هندسة البترول والتعدين الدكتور عصام أحمد، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، رئيس جامعة السويس ورافقوه خلال جولته للاطمئنان على سير الامتحانات.

رئيس الجامعة يستمع لآراء الطلاب 

واستمع حنيجل، خلال جولته إلى آراء بعض الطلاب لاستطلاع وجهات النظر عن مدى ملائمة الامتحانات، وكذا التأكد من توفير كافة الإمكانيات والمقومات المساعدة لخروج العملية الامتحانية على الوجه الأمثل.

وحرص رئيس الجامعة على الاطلاع على بعض الأوراق الامتحانية وذلك للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة، مؤكدا إدارة الكلية بضرورة العمل بشكل متواصل في أعمال التصحيح والرصد لدرجات المقررات الدراسية، تمهيدا لاعلانها في الموعيد المناسبة.

 

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