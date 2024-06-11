جواد العنانى: مؤتمر الاستجابة الإنسانية بالأردن شكل ضغطًا كبيرًا على نتنياهو

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت إسرائيل منذ البداية في حربها على دولة فلسطين.

جرائم الاحتلال الصهيونى

وأكد الدكتور جواد العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يحقق لإسرائيل كل ما كانت تطلب به في غزة.

الإبادة الجماعية

وأضاف أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية والذي عقد اليوم الثلاثاء، بدولة الأردن جاء في توقيت صعب للغاية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا داخلية يواجهها نتنياهو من قِبل الشعب الإسرائيلي، وهذا المؤتمر الذي تم عقده اليوم بالأردن يزيد من هذه الضغوط بصورة كبيرة على نتنياهو، حيث أصبح عدد كبير من دول العالم يدرك مدى بشاعة الجرائم الصهيونية تجاه شعب فلسطين.