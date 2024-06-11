الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنييستا مشيدًا بمحمد صلاح: تفوق على الكثير من اللاعبين

محمد صلاح
محمد صلاح

أسهب أندريس إنييستا، أسطورة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، في الإشادة بنجمنا المصري محمد صلاح قائد المنتخب ونادي ليفربول.

وقال إنييستا عبر قناة “لا ليجا”: “محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين الذين عندما تشاهدهم في التلفاز، تكون واثقا بأن شيئًا مختلفًا وجميلًا سيحدث، قدوة ذات مكانة كبيرة في مصر، نحن نتحدث عن لاعب يمتلك الموهبة والجودة، صلاح يتفوق على الكثير من اللاعبين من حيث الجودة والقوة”.

قبل لقائه الـ100 مع مصر.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام

وواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية مع الفراعنة، وذلك بعد التسجيل ضد غينيا بيساو اليوم في تصفيات كأس العالم.

صلاح سجل هدف مصر الوحيد في اللقاء بالشوط الثاني، وحافظ على صدارة مصر للمجموعة الأولى وعدم الهزيمة في اللقاء الرابع على التوالي.

صلاح وصل للهدف الخامس ليتصدر ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية رفقة محمود حسن تريزيجيه زميله في المنتخب.

ووصل صلاح للهدف رقم 57 له مع منتخب مصر في 98 لقاء ويفصله لقاءان عن مباراته رقم 100 مع المنتخب المصري.

حافظ صلاح على رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم برصيد 16 هدفًا.

وكان منتخب مصر قد حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى لقائه منتخب غينيا بيساو، أمس الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع الفراعنة رصيده في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ6 نقاط.

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