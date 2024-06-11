عمرو دياب يروّج لحفل الأضحى: استعدوا لليلة لا تنسى بلبنان (فيديو)

تجاهل عمرو دياب واقعة صفعه لأحد الشباب عندما حاول الاقتراب منه والتصوير معه خلال وجوده مؤخرًا في حفل زفاف، وذلك من خلال ترويجه لأحدث حفلاته الغنائية المقرر إقامته السبت المقبل على أحد المسارح الكبرى ببيروت ضمن جولته الغنائية التى يجهز لها بمناسبة عيد الأضحى وموسم الصيف وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو أثناء تجهيزات الحفل الذي ظهر خلاله مسرح كبير للغاية يتم تجهيزه بأحدث تقنيات الصوتيات والمرئيات، وعلق قائلًا: أخيرًا تجهيزات الحفل قيد التنفيذ استعدوا لليلة لا تنسى، يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو.

كامل العدد.. مسرح ضخم وتقنيات عالمية لحفل عمرو دياب فى لبنان

وبدأت الجهة المنظمة للحفل، منذ يومين، في بناء مسرح ضخم والانتهاء من جميع التجهيزات، خاصة أن الحفل يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف.

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع تذاكر حفل عمرو دياب، عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

يسجل هذا الحفل الثاني لعمرو دياب، فى لبنان بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات إذ سبق أن روج للحفل عبر حسابه الرسمي إنستجرام أيضًا وأعرب عن سعادته بإحيائه حفلًا بعد غياب 12 عامًا، وقال:“أنا اللي غلطان إني ما بجيش، وحشتوني جدًا جدًا من زمان”.

حفلات عمرو دياب فى موسم عيد الأضحى

ومن بيروت يطير عمرو دياب إلى دبى لإحياء حفل ضخم يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه على أحد المسارح الكبرى هناك ضمن حفلات عيد الأضحى.

من المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وهى: يانا يا لأ، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، إنت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع، وغيرها من أغنياته الحديثة والقديمة.