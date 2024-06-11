آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي 2024

حددت السنة النبوية آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي ٢٠٢٤، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم الأحد المقبل 16 يونيو، فبدأ المضحين في البحث عن آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي ٢٠٢٤ وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

متى آخر يوم حلاقة الشعر للمضحي؟

أوضحت السنة النبوية، آخر يوم حلاقة الشعر للمضحي، أن الامتناع عن أخذ شيءٍ مِن الشَّعر والأظفار مِن أول ذي الحجة إنما هو في خصوص مَن أراد أن يُضَحِّي؛ لحديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». وفي روايةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي، إنه إذا عَزَم الرجل على الحج متمتِّعًا، فلا مانع شرعًا مِن الأخذ مِن شَعره وأظفاره في الأيام الأُوَلِ مِن شهر ذي الحجة، قبل إحرامه بالحج، ولا حرج عليه، بل هو المستحبُّ في حقِّه تَأَهُّبًا للإحرام؛ والأمر بالإمساك عن الشَّعر والأظافر، مختصٌّ بمَن سيُضَحِّي ومحمولٌ على الاستحباب، ولا يشمل المُتَمَتِّع الذي لا يَسُوق الهدي.

حكم قص الشعر والأظافر للمضحي

أوضحت السنة النبوية حكم قص الشعر والاظافر للمضحي، فيحرم على المضحي أخذ شيئا من شعره أو تقليم أظافره، ويُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، من الأفضل عدم إزالة أي جزء من شعر الرأس أو الجسم، سواءً بالحلاقة أو القص أو غيرهما، ولا يجب تقليم الأظافر، ابتداءً من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى انتهاء ذبح الأضحية.

وثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا.