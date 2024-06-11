الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء التشغيل التجريبي لديوان عام دمياط والمركز التكنولوجي (صور)

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الجزء الأول من ديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي به، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
 

وأعلنت  المحافظ  خلال الافتتاح الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بدء التشغيل التجريبي للمركز وهذا الجزء،  وتفقدت المركز التكنولوجي الذى يقع على مساحة ٣٢٠ متر مربع ويتضمن ١٠ شباك للعاملين لتلقى الطلبات و٢ مقر للمدينة ومكان لانتظار المواطنين بسعة ٧٠ شخص، تم مراعاة تخصيص شباك لذوى الهمم وكبار السن للتيسير عليهم.
 

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن تشغيل الجزء الأول والمركز التكنولوجي العام جاءا كثانى مراحل التطوير الذى شهدته المنطقة والذى يشمل إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والنصب التذكارى للجندى المجهول وكذلك تطوير كورنيش النيل وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة،  لافتة الى أن إفتتاح النصب التذكارى ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاءا كأولى ثمار التطوير.
 

ولفتت إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير الخضراء الذكية،  حيث يحقق المركز وميكنة الخدمات التى يقدمها  للمواطنين وتطويرها  للتيسير على المواطنين،  وفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وتحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمى.

 

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة عملاء مدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 

وخلال الافتتاح، تفقدت المحافظ ورئيس القابضة للمياه، المركز الذى تم إنشاؤه لخدمة ما يقرب ٢٦.٦٠٠ مشترك، حيث يقدم ٤٩ خدمة للعملاء من خلال ٦ شبابيك علاوة على شباك لتقديم الخدمات لذوى الهمم وكبار السن ، هذا إلى جانب وجود وحدة شحن العدادات مسبوقة الدفع ويتردد على المركز ٣٥٠٠ عميل شهريا، كما اطلعت " محافظ دمياط " على خطة العمل بالمركز وجهوده لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وبيع القطع الموفرة.

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط

مواد متعلقة

احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب في دمياط

حائط سد وزراعات نخيل لتطوير "السنانية" في دمياط

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

68 خيمة.. رأس البر تنفذ مناورة صقر في دمياط (صور)

ضبط أغذية فاسدة في حملة تموينية بدمياط

عيادة وعزل وصيدلية لصحة دمياط في مناورة «صقر 132»

دمياط تحصد ميداليتين فضية وبرونزية فى بطولة إفريقيا لكمال الأجسام

أكثر من 8 آلاف مستفيدة من حملة "من حقك تنظمى" فى دمياط

الأكثر قراءة

طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدورى المصرى

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

رئيس "بتروجاس" يقرر مكافأة إنتاج وأجر إضافى للعاملين فى عيد الأضحى 2024

مصدر أمنى: تصالح رضا البحراوى وشقيق "كهربا" فى قسم المعادى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

هل تقضى بإعدامه؟.. 3 سيناريوهات لمحاكمة "سفاح التجمع" غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة