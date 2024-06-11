يورو 2024.. منتخب بولندا يعلن غياب ليفاندوفسكى عن لقاء هولندا

أعلن منتخب بولندا، الثلاثاء، عن غياب روبرت ليفاندوفسكي قائد الفريق عن اللقاء الافتتاحي للفريق في يورو 2024 ضد هولندا بسبب الإصابة.

وفي بيان رسمي، قال الاتحاد البولندي: "أصيب روبرت ليفاندوفسكي بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية، ما أبعده عن المباراة الأولى في البطولة".

وأضاف طبيب الفريق جاسيك جاروسزيفسكي: "نحن نبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن روبرت من اللعب في المباراة الثانية ضد النمسا".

وتعرض مهاجم ونجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابة عضلية خلال مواجهة بلاده وتركيا الودية والتي انتهت بفوز بولندا 2-1 في ختام تحضيرات المنتخبين قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

شهدت المباراة بين بولندا وتركيا أيضًا إصابة كارول شفيدرسكي الذي تعرض لمشكلة في القدم اليمنى أثناء احتفاله بعد تسجيله الهدف الأول في شباك تركيا وتطلبت الإصابة الخضوع لعلاج قبل أن يخرج من المباراة بعدها بدقائق متأثرًا بإصابته.

وتفتقد بولندا جهود أركاديوش ميليك لاعب يوفنتوس الذي تعرض للإصابة في الفوز 3-1 على أوكرانيا، الجمعة الماضي، ليخرج من التشكيلة ويجري جراحة في ركبته اليسرى.