لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعيد ذاكرتك ليلة الامتحان؟

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويؤدى الطلاب، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدًا الأربعاء، في مادتى الاقتصاد والإحصاء، بالمواد غير المضافة للمجموع، في ثاني أيام انطلاق الامتحانات الثانوية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024، يستعرض "الدستور" نصائح لطلاب الثانوية العامة تساعدهم على استعادة ذاكرتهم أثناء الامتحانات.

تناول نظام غذائي صديق للذاكرة

وفقًا لعدد من الأبحاث، فإن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يعزز وظيفة الذاكرة لديك. يظهر العلم أن نفس كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة غير الصحي (LDL) الذي يمكن أن يسد الشرايين ويلحق الضرر بالقلب يمكن أن يكون له أيضًا آثار ضارة على الدماغ.

في دراسة أجريت، كان أداء المشاركين الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المشبعة (اللحوم الحمراء والزبدة وما إلى ذلك) أسوأ في اختبارات الذاكرة والإدراك من المشاركين الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون المشبعة، وبناء على هذه الدراسة، أوصى الباحثون باتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأسماك والمكسرات.

وتتمثّل الأطعمة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون تعزز صحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، ستجعلك هذه الأطعمة تشعر بالشبع وتمنحك الطاقة التي تحتاجها للتعامل مع التحضير للامتحانات.

تشير الأدلة أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يعزز الذاكرة. تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبذور والدهون الصحية.

احصل على قسط مريح من النوم

يعتقد علماء النفس العصبي أن الذكريات يتم تخزينها أولًا كذكريات قصيرة المدى، ثم يتم تحويلها إلى ذكريات طويلة المدى أثناء النوم، وعادة، يُعتقد أن هذا يحدث خلال المراحل الأخيرة من النوم، مثل نوم الموجة البطيئة (المرحلة الثالثة)، وعادة ما يحدث نوم الموجة البطيئة بعد 45 دقيقة من النوم، لكنك تمر بمراحل النوم المختلفة عدة مرات كل ليلة، ولهذا السبب عليك التأكد من حصولك على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، حيث إنَّ النوم الكافي يمكّن جسمك وعقلك من تجربة جميع مراحل دورة النوم لتعزيز الذاكرة بشكل سليم.

قم ببناء خطة دراسية طويلة المدى تمكنك من النوم ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات في الليلة. سيساعدك هذا في تعزيز الذاكرة عند حفظ تفاصيل اختبارات شهادة تكنولوجيا المعلومات.

شرب القهوة بشكل استراتيجي

كشفت الأبحاث الحديثة أن الاستخدام الاستراتيجي للكافيين يمكن أن يكون مفيدًا لتعزيز الذاكرة، ووجد الباحثون أن الكافيين يعزز الذكريات ويقلل الميل لنسيان الأشياء.

كما تبين أن استهلاك الكافيين يحسن مهام الذاكرة الصريحة (مثل حفظ الحقائق) بين طلاب المدارس والجامعات في الصباح، ومع ذلك، إذا كنت تعتمد على الكافيين لمساعدتك على الدراسة، فتذكر أن تحد من استهلاكك بما لا يزيد عن 400 ملليجرام– أو حوالي أربعة فناجين من القهوة كل يوم. الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق، مما سيؤثر على قدرتك على النوم.

الحصول على مزيد من التمرين

وفقًا لأبحاث متعددة، فإن ممارسة الرياضة تزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، والذي يمكن أن يساعد الخلايا العصبية على العمل على النحو الأمثل.

يمكن أن تكون التمارين الرياضية وسيلة رائعة للتخلص من التوتر أثناء فترة الاستعداد للامتحانات.

ويوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة أو 2.5 ساعة كل أسبوع، حيث يمكنك اختيار ممارسة التمارين على فترات قصيرة على مدار اليوم أو على فترات أكبر عدة مرات في الأسبوع، في كلتا الحالتين، تستفيد خلايا دماغك وجسمك بشكل كبير وستساعدك التمارين الرياضية على البقاء بصحة جيدة وعقلًا أثناء الإعداد للاختبار.