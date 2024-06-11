موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات دوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة ومتابعي ومحبي الزمالك بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (2026)، وتأهب جميع أندية دوري نايل، لاستئناف المسابقة المحلية، منتصف شهر يونيو الجاري.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر، بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

يسبق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الزمالك، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حتى الآن، حيث لا يزال يمتلك الفارس الأبيض 8 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول وبداية الدور الثاني.

البداية ستكون أمام سيراميكا كليوباترا، من الجولة الحادية عشر، وفاركو الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة السادسة عشر، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشر، وبيراميدز الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشر، وإنبي الجولة الثانية والعشرون، وزد الجولة الثالثة والعشرون.

حقق الفارس الأبيض، الفوز في 8 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 4 تعادلات و5 هزائم.

النجمة الثانية تاريخيا

استطاع الزمالك، تحقيق لقبه الثاني تاريخيا بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي، ذهابا والهزيمة خارج الديار بهدفين مقابل هدف، وإيابا الفوز هنا بالقاهرة بهدف نظيف.