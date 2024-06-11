الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية داعش العمرانية لـ28 يوليو

أجّلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية لجلسة 28 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين جاء فيه: "المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هـ.ع" محبوس أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة وحيازة أسلحة نارية.

تأجيل محاكمة 4 متهمين قضية داعش العمرانية تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية لجلسة 28 يوليو المقبل للنطق بالحكم المستشار وجدي عبد المنعم الدائرة الثانية ارهاب

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