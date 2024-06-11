قبل عيد الأضحى.. تعرفِ على ألوان موضة شعر 2024 (صور)

أيامٌ قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2024/1445 وتحب كل امرأة أن تظهر بمظهر جديد في المناسبات، حتى تجدد من مظهرها وتدخل العيد بنفسية جديدة افضل.

ويمكن أن يكون موسم الصيف هذا العام بمثابة الوقت المثالي للبدء من جديد بلون شعر جديد وتثبت ألوان الشعر الرائجة لموسم ربيع وصيف 2024 أنها من أكثر ظلال الشعر إثارة حتى الآن.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي افضل ألوان الشعر الرائجة لموضة صيف 2024 لاعتمادها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حسب موقع vouge.

ستكون هناك ظلال كلاسيكية من اللون الأحمر والكراميل، ولكن هذا الربيع يتطلب المزيد من التدوير على بعض الألوان المفضلة لدينا.

وعلى الرغم من وجود خيارات لأولئك الذين يريدون التمسك بظلال شقراء أكثر إشراقًا، يتفق معظم الخبراء على أن ربيع 2024 يتمحور حول الدفء والألوان العميقة مثل اللون الفضي واللون البرونزي.

الكريم شانتيه:

يعتبر اللون الأشقر الشاحب جدًا مع الدرجات البيضاء الناصعة، سيكون موضة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا فاتحين ومشرقين بشعرهم. فهذا اللون يعطي توهجًا أثيريًا لفصل الربيع.

الأحمر النحاسي:

هناك شيء جذاب جدًا في الشعر الأحمر، لهذا السبب أصبح الكثير من النساء يعتمدن اللون الاحمر بدرجاته المختلفة، فهو يعطي شكل نابض بالحياة ودرجة اللون الأحمر النحاسي هى موضة هذا العام فهو يعطي ضي مع أشعة الشمس جميل يجعله لون ساحر، لكنه يتطلب زيارات متكررة للصالون كل أربعة إلى ستة أسابيع لانه يتلاشى بسرعة كبيرة وتظهر الجذور بسرعة".

اللون البرونزي:

يحصل اللون الهجين الشهير للشعر الأشقر والبني المعروف أيضًا باسم البرونز على إقبال كبير هذا الصيف فهو من الألوان التي تعطي مظهر جذاب جدا.

اللون الفضي:

إذا كنتِ مهتمة باختيار لون شعرك جذاب وتميلي إلى اللون الرمادي، إن موسم ربيع وصيف عام 2024 هو وقت الذروة للون الفضي بجميع درجاته وأصبح الكثير من المشاهير يعتمدوه حتى الرجال فهو يعطى مظهر مختلف وجذاب.

قصات الشعر

قصات الشعر

قصات الشعر

قصات الشعر