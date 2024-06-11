الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. تعرفِ على ألوان موضة شعر 2024 (صور)

قصات الشعر
قصات الشعر

أيامٌ قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2024/1445 وتحب كل امرأة أن تظهر بمظهر جديد في المناسبات، حتى تجدد من مظهرها وتدخل العيد بنفسية جديدة افضل.

ويمكن أن يكون موسم الصيف هذا العام بمثابة الوقت المثالي للبدء من جديد بلون شعر جديد وتثبت ألوان الشعر الرائجة لموسم ربيع وصيف 2024 أنها من أكثر ظلال الشعر إثارة حتى الآن.

txt

أقوى الماسكات المنزلية لحماية البشرة من إسمرار الصيف

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي افضل ألوان الشعر الرائجة لموضة صيف 2024 لاعتمادها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حسب موقع vouge.

ستكون هناك ظلال كلاسيكية من اللون الأحمر والكراميل، ولكن هذا الربيع يتطلب المزيد من التدوير على بعض الألوان المفضلة لدينا.

وعلى الرغم من وجود خيارات لأولئك الذين يريدون التمسك بظلال شقراء أكثر إشراقًا، يتفق معظم الخبراء على أن ربيع 2024 يتمحور حول الدفء والألوان العميقة مثل اللون الفضي واللون البرونزي.

الكريم شانتيه:

يعتبر اللون الأشقر الشاحب جدًا مع الدرجات البيضاء الناصعة، سيكون موضة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا فاتحين ومشرقين بشعرهم. فهذا اللون يعطي توهجًا أثيريًا لفصل الربيع.

الأحمر النحاسي:

هناك شيء جذاب جدًا في الشعر الأحمر، لهذا السبب أصبح الكثير من النساء يعتمدن اللون الاحمر بدرجاته المختلفة، فهو يعطي شكل نابض بالحياة ودرجة اللون الأحمر النحاسي هى موضة هذا العام فهو يعطي ضي مع أشعة الشمس جميل يجعله لون ساحر، لكنه يتطلب زيارات متكررة للصالون كل أربعة إلى ستة أسابيع لانه يتلاشى بسرعة كبيرة وتظهر الجذور بسرعة".

txt

فوائد فيتامين سى على البشرة

اللون البرونزي:

يحصل اللون الهجين الشهير للشعر الأشقر والبني المعروف أيضًا باسم البرونز على إقبال كبير هذا الصيف فهو من الألوان التي تعطي مظهر جذاب جدا.

اللون الفضي:

إذا كنتِ مهتمة باختيار لون شعرك جذاب وتميلي إلى اللون الرمادي، إن موسم ربيع وصيف عام 2024 هو وقت الذروة للون الفضي بجميع درجاته وأصبح الكثير من المشاهير يعتمدوه حتى الرجال فهو يعطى مظهر مختلف وجذاب.

قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
قصات الشعر
الوان الشعر موضة الوان الشعر لعام 2024 احدث صيحات الموضة عالموالشعر عالم الموضة

مواد متعلقة

حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة