الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

القائد العام للقوات المسلحة يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية (صور)

جانب من لقاء الفريق
جانب من لقاء الفريق أول محمد زكي وتيودورو نجيما أوبيانج

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الدفاعي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالجهود المصرية الفاعلة في دعم قضايا القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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