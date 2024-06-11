المفوضية الأوروبية تمد الحماية المؤقتة للأوكرانيين وتمنح كييف 3.4 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من النزاع في أوكرانيا لعام إضافي.

توفير حماية فورية فى دول الاتحاد الأوروبى للأشخاص النازحين

وكان قد تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة (2001/55 EC) بموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي EU 2022/382 في 4 مارس 2022، لتوفير حماية فورية في دول الاتحاد الأوروبي للأشخاص النازحين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير في نفس العام.

وكتبت فون دير لاين، في تغريدة لها عبر حسابها بمنصة "إكس": "يمكن للفارين من الحرب العدوانية الروسية أن يجدوا الحماية في الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب نقترح اليوم تمديد نظام الحماية المؤقتة للأوكرانيين لمدة عام آخر.. سنبقي قلوبنا وأبوابنا مفتوحة".

أوكرانيا ستحصل على 3.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى هذا الصيف

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو (1.3 مليار جنيه إسترليني) من إيرادات الأصول الروسية المجمدة في يوليو، و1.9 مليار يورو (1.6 مليار جنيه إسترليني) في إطار مرفق أوكرانيا بالفعل هذا الشهر.

وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين: "لقد قلنا دائمًا إنه يجب محاسبة روسيا على جرائمها، والآن نجعل روسيا تدفع الثمن".

الهدف من المؤتمر هو النظر إلى ما هو أبعد من احتياجات أوكرانيا الفورية

وقالت "فون دير لاين": إن الهدف من المؤتمر هو النظر إلى ما هو أبعد من احتياجات أوكرانيا الفورية، ورسم "طريق موثوق به نحو نهضتها الاقتصادية".

وتوصل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إلى اتفاق للاستيلاء على الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الأسلحة والمساعدات لأوكرانيا.

وأكدت "فون دير لاين" إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون في قمة تعقد في بوليا بإيطاليا، هذا الأسبوع، كيفية تسريع عملية كيفية استفادة أوكرانيا من العائدات القادمة من الأصول الروسية المجمدة. وكانت تتحدث في اليوم الأول من مؤتمر التعافي الذي يستمر يومين، والذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

الميزانية الإجمالية لمرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبى

بشكل منفصل، تبلغ الميزانية الإجمالية لمرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي 50 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027.

ويقدم الدعم المالي في شكل منح، التي تشكل ثلث المرفق، وقروض، أما الثلثان فيتم تقديمهما على أساس تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا.