الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: النزول بالحد الأدنى لدرجات قبول الثانوى العام لـ220 درجة

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد درجات القبول

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 220 درجة بدلًا من 225 درجة. 

جاء ذلك فى بشرى سارة لأبنائه الطلاب وأولياء أمورهم، وأثناء عرض المهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى قام باعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2024 /2025. 

وسيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (خدمات) 190 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة و235 درجة كمرحلة أولى حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها. 

النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى

من ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية، ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الانتهاء من انتداب المعلمين، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد. 

وأكد محافظ أسوان، أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كل القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وهو ما يسهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية. 

فيما أوضح المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بجميع مدارس التعليم الفنى بمختلف النوعيات طبقًا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقًا للكثافة المقررة. 

ولفت إلى أنه بالنسبة لتحويلات الطلاب من مدارس اللغات أو التعليم الخاص الحاصلين على مجموع القبول بجميع مدارس الثانوى العام يتم حسب كثافة المدارس. 

درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
درجات القبول
أسوان درجات التنسيق التعليم الثانوي الثانوي العام قبول الطلاب

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