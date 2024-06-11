الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة

جريدة الدستور

يبحث الكثير عن حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة للاستعداد لقضاء إجازة عيد الأضحى بشكل جيد خاصة مع التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة شديدة الحرارة تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية كي تكونوا على اطلاع بدرجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل.

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 

 

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها الراصد لحالة الطقس وأوضحت فيه حدوث ارتفاع تدريجي في حالة الطقس بداية من غدا الأربعاء 12 يونيو 2024 والذي يستمر حتى يوم الأحد 16 يونيو وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك بحيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

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درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة 

 

ووفق بيان الأرصاد الجوية تكون درجات الحرارة يوم السبت 15 يونيو 2024 يوم وقفة عرفة

القاهرة والوجه البحري 43 / 27 

السواحل الشمالية 34 / 24 

جنوب سيناء 44/32 

شمال الصعيد 44 / 29 

جنوب الصعيد 48 / 32 

درجات الحرارة يوم الاحد 16 يونيو 2024 وهو اول ايام عيد الاضحى المبارك 

القاهرة والوجه البحري 39 / 26 

السواحل الشمالية 31 / 23 

جنوب سيناء 44/32 

شمال الصعيد 44 / 29 

جنوب الصعيد 47 / 32 

درجات الحرارة يوم الاثنين 17 يونيو 2024 وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 

القاهرة والوجه البحري 38 / 26 

السواحل الشمالية 30 / 23 

جنوب سيناء 42/32

شمال الصعيد 41 / 29 

جنوب الصعيد 47 / 32 

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