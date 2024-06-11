الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي 2025

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 للمدارس الحكومية والتجريبية بداية يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك، وفق الشروط التي أعلنت عنها مسبقًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي 2025. 

 

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي وفق الشروط التي حددتها الوزارة من قبل وهي أن يكون سن الطفل المتقدم من 6 سنوات حتى 9 سنوات، ويمكن تقديم الصف الأول الابتدائي باتباع الخطوات التالية: 

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي 

اختر «حساب جديد» في حالة عدم إنشاء حساب سابقًا، أو تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب على المنظومة.

 اكتب الرقم القومي لولي الأمر.

ادخل كلمة المرور.

اكتب البيانات المطلوبة حتى يتم انتهاء التسجيل، ثم حفظ البيانات.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي 

لا بد أن يقوم ولي الأمر بتجهيز ملف بلاستيكي ووضع بعض الأوراق به بعد قبوله بالمدرسة، ومنها طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024-2025، صورة من البطاقة الشخصية لكل من الأب والأم (سارية)، شهادة ميلاد الطالب مع نسخ منها.

8 صور شخصية للطالب بحجم 4x6.، وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة عقد إيجار موثق بتاريخ سابق للتأكد من عنوان الطالب. 

يشترط حضور الأب والطفل بعد قبول الطالب لتقديم الأوراق للمدرسة، وفي حالة السفر يمكن للولاية التعليمية لوالدة الطفل تقديم الأوراق، وفي حالة الطلاق، يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم، في حالة وفاة الأب، يجب تقديم شهادة الوفاة.

ختم البطاقة الصحية للطالب مع إحضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطالب، بالإضافة إلى نسخة منها.

 

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تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2024

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رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

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