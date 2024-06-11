"ميكالى" يسعى لتجربة أكبر عدد من لاعبى الفراعنة خلال ودية كوت ديفوار

يسعى البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، لتجربة معظم اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق، خلال مباراة اليوم الوةدية امام كوت ديفوار .

ويلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره كوت وديا الساعة السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين خلال المعسكر الحالى .

وتأتى مباراتى كوت ديفوار الوديتين فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، التى تجرى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

وانتهت التجربة الودية الأولى بفوز منتخب مصر بهدف نظيف فى مباراة قوية ، حاول خلالها ميكالى التاكد من جاهزية لاعبيه لخوض غمار الأوليمبياد ومعرفة المراكز التى تحتاج للدعم من خلال اللاعبين الثلاث المسموح بهم فوق السن الأوليمبى .

وقسم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة ميكالى المدير الفني اللاعبين على مجموعتين فى إطار استعدادات المنتخب للتجربة الودية الثانية أمام نظيره كوت ديفوار المقرر لها اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويختتم المنتخب الأوليمبى معسكره بعد ودية اليوم، على ان يخوض معسكر أخير فى شهر يوليو المقبل، قبل انطلاق فعاليات أوليمبياد باريس .

وكان المنتخب الأوليمبي قد انتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة أول يونيو الجاري تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، وشهد المعسكر اهتمام كبير من جانب اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة اللاعبين والاطمئنان عليهم .

وتواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى واللواء حلمي مشهور عضو المجلس فى المعسكر أكثر من مرة.

ويتابع محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأوليمبى، كل كبيرة وصغيرة، فى محاولة من جانبه لحل أى مشكلة تواجه عمل الجهاز الفنى .