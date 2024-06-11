الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: أمريكا تدعم بكل مؤسساتها ما يحدث فى غزة الآن

آية السيد
آية السيد

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة الأمريكية بكل مؤسساتها السياسية الرسمية تؤيد ما يحدث في قطاع غزة.

المباحثات العربية لمساعدة غزة 

وأكدت آية السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يبدو أن هناك توافقًا حول المبادئ التي يدعو لها مؤتمر الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والمتمثلة في وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية المارة إلى شعب غزة.
وأضافت، في حديثها: "تبين من كلمة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أنه لا توجد مناطق آمنة على الإطلاق في قطاع غزة، ويتم استهداف النازحين".

عودة النازحين 


واستطردت: "هناك مطالبات خلال هذا المؤتمر بضرورة عودة النازحين وتوفير الأمن لهم".

وأشارت إلى أنه جرى لقاء ثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، وهذا اللقاء للثاني يؤكد على ضرورة تسريع أهداف ومبادئ هذه القمة.

أيه السيد مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الرئيس السيسي

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