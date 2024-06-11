حماس توافق على القرار الأممى.. ما الخطوة التالية لإنهاء أطول حرب فى غزة؟

أعربت حركة "حماس" عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف دائم للأعمال العدائية في غزة، مبينة استعدادها للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع الوسطاء لتفعيل الإجراءات المتفق عليها، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين ومنع أي تغيير ديمغرافي في قطاع غزة ودخول المساعدات.

وقد صوتت الأغلبية لصالح القرار بامتناع روسيا، كما دعا مجلس الأمن "حماس" لقبول وقف إطلاق النار وحث الطرفين على تنفيذه دون تأخير.

وفي ضوء هذا القرار، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن موافقة حركة حماس على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جاء بناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أطول حرب شهدها القطاع منذ سنوات.

وأوضح الدكتور مهران أن موافقة حماس تعكس رغبتها في تخفيف المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين وإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق تهدئة مستدامة، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة استثمار هذه الفرصة بحكمة من قبل المجتمع الدولي والأطراف المعنية، وذلك بالعمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء تكرار الحروب والتصعيد في المنطقة.

وحسب الخبير في القانون الدولي، فإن الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار ينبغي أن تتمثل في التحرك العاجل لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع بدء مفاوضات جادة لتبادل الأسرى وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى استئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

وفيما يتعلق بسيناريوهات الأيام القادمة، رأى "مهران" أن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للامتثال لقرار وقف إطلاق النار والكف عن انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي استفزازات قد تقوض التهدئة الهشة.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن استمرار الوضع القائم دون معالجة جذرية سيؤدي حتمًا إلى اندلاع جولة جديدة من العنف، مؤكدًا أن تحقيق السلام الدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وطالب بتحرك عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه العادلة، كما دعا إلى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة.

وشدد "مهران" على أن احترام القانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، وتكريس مبادئ العدالة والمساواة، هي المداخل الرئيسية لإحلال السلام والاستقرار المنشود في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تسهم التطورات الأخيرة في إحداث اختراق حقيقي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.

السيد: ضمان مصداقية الالتزام بهذا الاتفاق يحتاج لمتابعة دولية مُحكمة لتنفيذ جميع بنوده

فيما قال أحمد السيد، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يمكن توقع بدء مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة الجهات الدولية المعنية للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتنفيذ كافة التدابير المتفق عليها في قرار مجلس الأمن، مثل انسحاب إسرائيلي كامل، وتبادل الأسرى، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ضمان مصداقية الالتزام بهذا الاتفاق يحتاج لمتابعة دولية مُحكمة لتنفيذ جميع بنوده ومعالجة أي مخالفات محتملة.

وتابع: "كما أنه لا بد وبشكل عاجل أن يتم تخفيف الضغوط الاقتصادية على قطاع غزة، من خلال رفع الحصار، والسماح بتدفق مساعدات إنسانية واقتصادية كافية"، موضحًا أن هذه الخطوات قد تسهم في بلورة اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الصراع الطويل في القطاع.

وأشار "السيد" إلى أنه على الجانب الآخر، نتوقع أن يكون هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطوات لإنهاء الحرب في غزة، أبرزها التوترات وعدم الثقة المتبادلة بين الطرفين بعد سنوات من الصراع والعنف، ومعارضة أحزاب سياسية إسرائيلية يمينية لأي اتفاق ينهي الاحتلال، ووجود فصائل مسلحة فلسطينية خارجة عن سيطرة حركة حماس، إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية في غزة بشكل يجعل تنفيذ الالتزامات مكلفا ماديا، إضافة لضعف المؤسسات الفلسطينية وافتقادها للسلطة الفعلية على الأراضي.

وأكد أن الأمر سيتطلب جهودا دولية متواصلة للتغلب على هذه التحديات وضمان التزام كل الأطراف بتنفيذ الخطوات اللازمة.