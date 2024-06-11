تحرير 33 محضرا تموينيا في حملة على أسواق الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة للتفتيش على محلات الجزارة والبقالة والأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار قبيل عيد الأضحي المبارك.

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 33 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.

وأوضح مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة الرقابية استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار. وتم التحفظ على المضبوطات في حينه وتصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصه بها.

محافظ الوادي الجديد يوجه بتكثيف الرقابة استعدادا لعيد الاضحي

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جهود الوحدات المحلية ومديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادا لعيد الأضحي المبارك، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والمنشآت الغذائية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.