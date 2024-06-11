بايدن يظهر "مُتجمدًا" أثناء احتفالات فى البيت الأبيض (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو متداول، وكأنه "متجمد" للحظات، أثناء احتفالات شهدها البيت الأبيض.

وفي مقطع الفيديو ظهر بايدن كتمثال متجمد، ما أثار المزيد من القلق على صحته، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من ظهور بايدن وكأنه تائه، بينما كان برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حفل إحياء ذكرى يوم النصر في نورماندي.

https://x.com/viejoUS/status/1800415788484149637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1800415788484149637%7Ctwgr%5E85215b274f5e0b34e195cff2d23dbc17cc5b462a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1721093-D8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988-D8A8D8A7D98AD8AFD986-D985D8AAD8ACD985D8AFD8A7-D8A7D8ADD8AAD981D8A7D984-D8B1D8A7D982D8B5

وأظهرت اللقطات بايدن مبتسما، بينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وأفراد عائلة جورج فلويد يرقصون.

وظل بايدن بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبا، قبل أن يضع شقيق جورج فلويد ذراعه حوله.

وفلويد رجل أمريكي من أصل إفريقي، قتلته الشرطة أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.