الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر والبرازيل تبحثان إقامة مركز لوجستي بالاقتصادية لقناة السويس لتخزين وتوزيع الحبوب

ميناء قناة السويس
ميناء قناة السويس

عقدت مصر والبرازيل بالقاهرة اليوم جلسة مشاورات سياسية برئاسة السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية عن الجانب المصري، والسفير كارلوس دوارتي مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط عن الجانب البرازيلي.

 

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وتطرقت المباحثات الثنائية إلى خطط إقامة مركز لوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتخزين وتوزيع الحبوب في صوامع الغلال وبالمثل إقامة منطقة مصرية في أحد الموانئ البرازيلية. 
وثمَّن الجانبان الجهود الجارية لتدشين أول خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل لما لذلك من مردود اقتصادي وسياحي وثقافي مهم يعود بالنفع على الطرفين.. وأشادا بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر منتصف فبراير الماضي.

 

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وبحث الطرفان سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بينهما والذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الذي يربط مصر وتجمع الميركوسور وعلى رأسها البرازيل، وأكدا أهمية تشجيع الاستثمار المتبادل وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. 
وأكدت مصر خلال المباحثات تطلعها للتعاون مع البرازيل من خلال تجمع البريكس الذي انضمت إليه مؤخرًا، وللإسهام بإيجابية في أعماله، كما رحبت بتولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لأهمية هذا المحفل في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.

 

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