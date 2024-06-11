الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأرخص الأسعار.. أفضل أماكن الخروج والتنزه مع أسرتك خلال عيد الأضحى

جريدة الدستور

ارتفعت معدلات بحث المواطنين عبر محرك “جوجل” عن أفضل أماكن الخروج بأرخص الأسعار لقضاء إجازة عيد الأضحى .

“الدستور” يرصد في السطور التالية، التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين استعدادًا لعطلة عيد الاضحى المبارك.

 

txt

خطة ذكية لقضاء عيد الأضحى.. أماكن اقتصادية تناسب جميع أفراد العائلة

هناك العديد من الامكان التي يمكنك الاستمتاع بها في العيد

يمكنك الذهاب مع اسرتك إلى السينما ومشاهده أجدد الأفلام.

التنزه في حديقة الأزهر وهي الأشهر على الأطلاق بها أماكن للعب الأطفال.

حديقة الفنون التى تصلح لقضاء أيام عيد الأضحى بها والاحتفال مع أسرتك.

يمكنك تجربة “أفريكانو بارك” وهي أكبر حديقة مفتوحة بمصر وبها ما يحتاجه أطفالك.

القرية الفرعونية، عليك أن تستغل أجازة العيد لكي تتعلم أكثر عن تاريخ مصر.

حدائق الزمالك، تطل على النيل وبها الأشجار وأماكن للجلوس وسعر التذكرة 10 جنيهات.

الحديقة اليابانية بحلوان، حيث تحظى بالمناظر الطبيعية الجميلة ومساحتها 10 فدادين.

عيد الأضحى الإجازة أرخص الاماكن أماكن خروج في عيد الاضحى عطلة عيد الاضحى

مواد متعلقة

فعلتها لميس الحديدي.. هل إخفاء الإصابة بالسرطان «أفضل للمريض»

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

خطة ذكية لقضاء عيد الأضحى.. أماكن اقتصادية تناسب جميع أفراد العائلة

بعد وفاة طالب ثانوية بسبب الخوف والتوتر.. نصائح من مختص لتجنب القلق

أخبار فاتتك| شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال وإجازة البنوك خلال عيد الأضحى

أقوى الماسكات المنزلية لحماية البشرة من إسمرار الصيف

توقعات حالة الطقس غدًا ونصائح مهمة للمواطنين

حنان ترك تعود لجمهورها مرة أخرى.. القصة الكاملة

الأكثر قراءة

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدورى المصرى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رئيس "بتروجاس" يقرر مكافأة إنتاج وأجر إضافى للعاملين فى عيد الأضحى 2024

محامى ضحية عصام صاصا: أسرة المجنى عليه تعفو عنه دون مقابل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة