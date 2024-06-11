بأرخص الأسعار.. أفضل أماكن الخروج والتنزه مع أسرتك خلال عيد الأضحى

ارتفعت معدلات بحث المواطنين عبر محرك “جوجل” عن أفضل أماكن الخروج بأرخص الأسعار لقضاء إجازة عيد الأضحى .

“الدستور” يرصد في السطور التالية، التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين استعدادًا لعطلة عيد الاضحى المبارك.

هناك العديد من الامكان التي يمكنك الاستمتاع بها في العيد

يمكنك الذهاب مع اسرتك إلى السينما ومشاهده أجدد الأفلام.

التنزه في حديقة الأزهر وهي الأشهر على الأطلاق بها أماكن للعب الأطفال.

حديقة الفنون التى تصلح لقضاء أيام عيد الأضحى بها والاحتفال مع أسرتك.

يمكنك تجربة “أفريكانو بارك” وهي أكبر حديقة مفتوحة بمصر وبها ما يحتاجه أطفالك.

القرية الفرعونية، عليك أن تستغل أجازة العيد لكي تتعلم أكثر عن تاريخ مصر.

حدائق الزمالك، تطل على النيل وبها الأشجار وأماكن للجلوس وسعر التذكرة 10 جنيهات.

الحديقة اليابانية بحلوان، حيث تحظى بالمناظر الطبيعية الجميلة ومساحتها 10 فدادين.