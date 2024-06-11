خلال 5 أشهر.. قسم الجلدية بمستشفيات جامعة بني سويف يستقبل 7300 مريض

أعرب الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فخره بقسم الجلدية بالمستشفى نظرا لما يقدمه من خدمات لمرضى الأمراض الجلدية بالمحافظة المترددين بعدد كبير جدا يوميا على القسم، حيث استقبل القسم ما يزيد عن 7300 مريضا خلال النصف الأول من عام 2024، نظرا لوجود طاقم طبي من أفضل الأطباء.

أبرز الأمراض التي يتم علاجها

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، فى تصريحات صحفية، بأنه يتم استقبال المريض بداية بتوقيع الكشف الطبي، ثم يعقبه العلاج على الأجهزة المتعددة بالمستشفى حسب المرض، فطب الأمراض الجلدية يركز على تشخيص وعلاج ومنع مشاكل الجلد والشعر والأظافر والأمراض الجلدية والتناسلية.

و يتم تدريب الأطباء على علاج الأمراض الجلدية المختلفة بما فى ذلك سرطان الجلد والاكزيما وحب الشباب والصدفية حيث يستخدم الأطباء مجموعة متنوعة من الإجراءات حسب الفحوصات الجسدية وتقنيات التصوير التي تسمح لأطباء الجلدية بفحص الآفات الجلدية بدقة.

لقسم يضم عدد من أحدث أجهزة العلاج الجلدية المتطورة

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن القسم يضم عدد من أحدث أجهزة العلاج الجلدية المتطورة مثال جهاز الكي الكهربائي وهو إضافة جديدة للقسم يستخدم في إزالة السنط والزوائد الجلدية وبعض الأورام الحميدة وجهازين للكي بالتبريد، و5 أجهزة أشعة فوق بنفسجية لعلاج الصدفية والبهاق والأورام الجلدية وجهاز "الوودز لايت" لتشخيص حالات التصبغات الجلدية والبهاق.

وأثنى الدكتور عماد البنا، على القائمين بالعمل في القسم على رأسهم الدكتور ياسر مصطفي الجوهري رئيس القسم حيث يعد من أساتذة الأمراض الجلدية المميزين علي مستوى الجمهورية، ويقدم الدعم اللازم للقسم من تدريب الأطباء علي كل ما هو جديد وتوفير الأجهزة اللازمة بالقسم، تحت رئاسته طاقم طبي مميز من حيث الخبرة والدقة.