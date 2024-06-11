الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ومكان عزاء الملحن أمير جادو

أمير جادو
أمير جادو

حددت أسرة الملحن والمؤلف الموسيقي الشاب أمير جادو، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، موعد ومكان إقامة العزاء.

موعد ومكان عزاء الملحن أمير جادو

وتستقبل أسرة أمير جادو، واجب العزاء، غدًا الأربعاء، في السابعة والنصف مساءً بعد آذان المغرب، وذلك داخل قاعة الفردوس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وفاة الملحن والمؤلف الموسيقي أمير جادو

وكان قد توفي الملحن والمؤلف الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وأعلن خبر الوفاة الفنان شريف إدريس، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا أمير الصديق العزيز الملحن والمؤلف الموسيقي، والإنسان المحترم الطيب أمير جادو في ذمة الله بعد صراع مع المرض اللعين".

أعمال المؤلف الموسيقي أمير جادو 

يذكر أن الملحن والمؤلف الموسيقى أمير جادو، وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام المصرية والعربية على مدى سنوات طويلة منها «حضرة الموقف» و«بتوقيت جدة»، كما وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «مش مهم» إنتاج 2010، وحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات، ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

وقدم مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم «بخروش» الذي شارك في مهرجان أفلام السعودية، وقدم الموسيقى التصويرية أيضا لفيلم «حين رأت».

ونعى عدد كبير من صناع الموسيقى ونجوم الطرب فى مصر والوطن العربي وفاة الملحن والمؤلف الموسيقى أمير جادو، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام منهم النجم حمادة هلال، والمطربة إيناس عز الدين، والمطرب على الألفي والموسيقار شريف الزفتاوي، وغيرهم.

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