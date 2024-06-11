احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة عملاء مدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وبيع القطع الموفرة

وتفقدت المحافظ ورئيس القابضة للمياه المركز الذي تم إنشائه لخدمة ما يقرب 26 ألف و600 مشترك، حيث يقدم 49 خدمة للعملاء من خلال 6 نوافذ، علاوة على نافذة لتقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار السن، هذا إلى جانب وجود وحدة شحن العدادات مسبوقة الدفع ويتردد على المركز 3500 عميل شهريا، كما اطلعت المحافظ على خطة العمل بالمركز وجهوده لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وبيع القطع الموفرة.



وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود الشركة القابضة للتوسع فى إنشاء مراكز لخدمة العملاء، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر ومتابعة الشكاوى وحلها فورا، لافتة الى أن المركز يساهم فى تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمى وتطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد اصطفاف عدد من معدات لشركة القابضة لمياه الشرب

وعلى هامش الافتتاح، تفقدت الدكتورة منال عوض والمهندس رسلان اصطفاف عدد من معدات الشركة والتى جاء من بينها محول الطوارئ المتنقل لمجابهة اى أعطال بالمحطات بقدرة 1000 ك.ف.أ وجهد ٠.٤/١١ ك.ف وأيضًا سيارة خدمة العملاء المتنقلة التى يتم الدفع بها بالقرى والمناطق البعيدة للتيسير على المواطنين.



في سياق آخر، أجرى اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط،، جولة تفقدية لرافع 101 ورافع الامتداد العمرانى وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية والاطمئنان على سير العمل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية، وأشار أن الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكز خدمة العملاء وللمشتركين البالغ عددهم 23119 مشتركا بالإضافة الى المصطافين فى موسم الصيف.

كما تفقد غرف القياس التى تشمل الخطوط المغذية لمدينة رأس البر، من بداية دخولها المدينة وصولا الى الرافعين، ووجه بضرورة نهو الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء باقي الغرف، وناقش مع المسئولين المعوقات الموجودة لنهو المشروع فى الموعد المحدد.

كما أكد "شاهين" على ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالروافع، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ومتابعة الإجراءات والاستعدادات خلال فصل الصيف، بجانب متابعة انتظام العمل داخل الروافع.